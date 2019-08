Uspešnica V dvoje prihaja na POP TV

Serija V dvojeje bila prva originalna serija, ki je svoje mesto našla v široki izbiri slovenskih in tujih vsebin, ki jih ponuja prvi naročniški video na zahtevo VOYO. Njen uspeh je presegel pričakovanja, zato se setija zdaj seli tudi na televizijo. Prva sezona serije bo od 5. do 16. avgusta na sporedu od ponedeljka do petka ob 17.00 na POP TV.

Izjemen uspeh zgodbe in odlični odzivi gledalcev, medijev in kritikov pa so samo še dodatno spodbudili Luko Marčetiča, režiserja slovenske filmske uspešnice Pr' Hostar. Ta se je namreč odločil, da po dveh odličnih sezonah posname še tretjo, ki bo hkrati tudi zadnja.