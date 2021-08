Ustvarjalca South Parka podpisala 765 milijonov evrov vredno pogodbo za nadaljnje ustvarjanje

Serija South Park bo po zaslugi vrtoglave pogodbe, ki sta jo podpisala ustvarjalca šova, kmalu dobila nove epizode in filme. "Matt in Trey s svojim humorjem briljantno izkoristita absurdnost naše kulture," so v izjavi za medije povedali lastniki platforme, ki bo predvajala serijo in filme.

Vesela novica za vse ljubitelje serije South Park: vračajo se liki Kenny McCormick, Eric Cartman, Stan Marsh in Kyle Broflovski. Ustvarjalca serije, Trey Parker in Matt Stone, sta namreč podpisala 765 milijonov evrov vredno pogodbo, v kateri sta se strinjala, da bosta že ob koncu tega leta izdala nove epizode serije, do konca leta 2027 pa naj bi skupaj ustvarila še kar šest sezon in 14 filmov. icon-expand Junaki serije South Park. Serija, ki se je premierno predstavila leta 1997, v 300 epizodah sledi štirim dečkom in njihovim dogodivščinam, zaradi drznega, črnega in na trenutke neprimernega humorja pa je hitro postala popularna pri številnih generacijah. "Matt in Trey s svojim humorjem briljantno izkoristita absurdnost naše kulture," so v izjavi za medije povedali lastniki platforme, ki bo predvajala serijo in filme.