Ustvarjalca Stranger Things v zgodbo vključila svojo nekdanjo učiteljico

S težko pričakovano peto in zadnjo sezono uspešne serije Stranger Things se je na zaslone vrnila zvezdniška zasedba igralcev z Millie Bobby Brown in Winono Ryder na čelu. Del igralske zasedbe pa je tudi nov obraz, ki ima z bratoma Duffer , ustvarjalcema serije, posebno vez. V čevlje lika gospe Harris je namreč stopila Hope Hynes Love , nekdanja srednješolska dramska učiteljica bratov Duffer.

"Srednja šola je bila zame in za mojega brata težka izkušnja, a Hope je v nama videla nekaj, kar sama nisva. Pomagala nama je najti samozavest ne le za preživetje tistih štirih let, temveč tudi za selitev v Los Angeles in strmenje k najinim sanjam," je na Instagramu zapisal Ross Duffer in se zahvalil vsem učiteljem. "Prosim, dajte poudarek umetnosti v šolah," je zaključil.

Lik gospe Harris je osnovnošolska učiteljica, ki se znajde v središču dramatičnega dogajanja. Njeni varovanci so namreč tarča glavnega antagonista zgodbe.