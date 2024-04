Ustvarjalci filmske adaptacije Belo se pere na devetdeset razkrili igralsko zasedbo

Zgodbo enega izmed najuspešnejših slovenskih romanov zadnjih let bomo kmalu gledali na velikih platnih. Belo se pere na devetdeset je iskrena, pretresljiva in pogumna avtobiografska izpoved novinarke in pisateljice Bronje Žakelj. Filmski ustvarjalci z režiserjem Markom Naberšnikom na čelu bodo po letih priprav v maju prižgali kamere. Kot je znano, bo v vlogi Bronjinega očeta nastopil Jurij Zrnec, režijo bo prevzel Marko Naberšnik, producent pa bo Aleš Pavlin. Zdaj pa so razkrili, kdo vse bo še nastopil v filmu in upodobil družino Žaklej.

V glavni vlogi bo zaigrala Lea Cok, ki bo upodobila starejšo Bronjo, mlajšo verzijo pisateljice pa bo zaigrala Mei Rabič. Mlajšega brata Roka bo upodobil Jaka Mehle, starejšega pa Žiga Šorli. Poleg Zrneca bo v vlogi Bronjine mame nastopila Tjaša Železnik, babica bo Anica Dobra. Kot ožja sorodnika se bosta v filmu pojavila še Saša Tabaković in Iva Krajnc Bagola.

Avtobiografski roman je pretresljiva in brutalno iskrena zgodba, ki je izšla pred štirimi leti, od takrat pa je bila prodana v več kot 20 tisoč izvodih. Da so želeli posneti film po knjigi, so vedeli že kmalu po izidu. "Z avtorico smo stopili v stik že leta 2018, tako da smo bili že pri samem začetku zraven in smo se skupaj s pisateljico veselili njenih uspehov," se je pred časom v pogovoru za 24UR spominjal Naberšnik.

"Avtorica je vpletena od samega začetka, tukaj pa gre tudi za našo odgovornost do nje in do njenih sorodnikov, saj so mnogi liki iz knjige še vedno živi, tako da gre tudi za spoštljiv pristop k temu. Bronja je bila vključena v vseh fazah priprave scenarija in tudi sedaj sodeluje zelo intenzivno, se veseli vseh naših uspehov, težave pa ji zamolčimo," pa je takrat razkril producent.