Ustvarjalci Hitrih in drznih zaradi poškodbe kaskaderja kaznovani z globo

Ustvarjalci Hitrih in drznih so bili kaznovani z globo v višini 922 tisoč evrov, potem ko je kaskader utrpel možgansko poškodbo na snemanju devetega filma franšize. Med prizorom zrežirane bitke je Joe Watts padel čez levo ramo drugega kaskaderja, ko se je njegova varnostna vrv odtrgala, zaradi česar je padel na glavo in zgrešil blazine in se huje poškodoval.

icon-expand Film F9 FOTO: Profimedia

Med uprizorjenim prizora boja za film Hitri in drzni 9: Drzna saga, ki je potekal na balkonu, je Watts padel z glavo naprej na betonska tla, potem ko se je njegova varnostna vrvica odtrgala in ga je vrglo čez ramo drugega nastopajočega. Podjetje, ki snema filme, FF9 Pictures, hčerinsko podjetje Universal Pictures, je bilo kaznovano s plačilom globe, določena kazen pa je nekaj več kot 922 tisoč evrov, potem ko je na sodišču v Lutonu priznalo kršitve zdravja in varnosti. Sodnici so priznali, da je bil Watts med vajami za prizor vržen čez desno ramo drugega nastopajočega, med snemanjem pa so prizor spremenili in ga je vrgel čez v levo. Njegova varnostna vrv, ki je pravilno delovala med prvim poskusom, se je v naslednjem posnetku odtrgala od jopiča in padel je na tla, pri čemer je zgrešil blazine. Med obema snemanjema niso preverili, ali so blazine na pravih mestih.