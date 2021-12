Ustvarjalci novega nadaljevanja serije Seksa v mestu snemali lažne prizore

Kristin Davis in Cynthia Nixon sta med nedavnim gostovanjem v pogovornem šovu Stephena Colberta spregovorili o zakulisju nastajanja nove težko pričakovane serije And Just Like That . Dva dni pred premiero novih epizod sta razkrili zanimiv način, ki so ga ubrali ustvarjalci serije z namenom, da se otresejo preveč radovednih oboževalcev in jih zavedejo pri ugibanju o vsebini.

Trije glavni liki serije And Just Like That ...

Snemanje serije se je odvijalo v New Yorku in je trajalo kar pet mesecev. V tem času so vneti oboževalci na vsak način skušali priti do informacij, s katerimi bi bi lahko posamezne prizore povezali v celoto in tako izvedeli, v kakšne zgodbe in situacije bodo vpeti vsi glavni liki. Tovrstna ugibanja so jim omogočili kar paparaci, ki so filmski ekipi sledili na vsakem koraku.

Davisova in Nixonova sta tako povedali, da so v ta namen posneli tudi nekaj prizorov, ki se v epizode nove serije ne bodo uvrstili. To sta povedali po Colbertovem vprašanju, koliko skrbi je producentom povzročala možnost, da gledalci že pred samim predvajanjem izvedo vse o vsebini.