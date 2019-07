Ustvarjalci serije Simpsonovi razložili, kako so uganili prihodnost

Animirana serija Simpsonovi zabava in navdušuje gledalce po svetu že več kot trideset let. Avtorji z Mattom Groeningom na čelu so postavili visoke standarde za druge animirane serije, tudi z gostovanji slavnih oseb, posebej pomenljive pa so nekatere napovedi, ki so si jih drznili postaviti in so se uresničile.

Simpsonovi so poleg tega, da so poznani po vsem svetu in da razveseljujejo že več kot 30 let, ... FOTO: Profimedia

"Sedite v sobi, v kateri je deset do dvajset duhovitih ljudi," je pisec serije Simpsonovi Al Jean povedal za BBC, ki je pri seriji že od leta 1989, od začetka. "Najbolje je, ko Trump naredi nekaj neumnega in veliko ljudi to komentira in se iz tega norčuje. To nas res zabava," je povedal Jean, ki je pravi, da je delo pri seriji kot skupinska terapija. "Takšne stvari se v svetu neprestano dogajajo, zato se moramo od časa do časa sestati in o tem pogovoriti," je povedala scenaristka Stephanie Gillis. Dogaja pa se tudi, da se velikokrat dogodki, ki se še niso zgodili, končajo v seriji. "Ko smo se leta 2000 pogovarjali, katera slavna osebnost bi lahko postala ameriški predsednik, nam je padlo na pamet, da bi bil to lahko Trump," je povedal Jean.

... velikokrat napovedali prihodnost, med drugim predsednikovanje Donalda Trumpa in napad na newyorška dvojčka 9/11. FOTO: Profimedia

Njihovo skoraj vizionarsko napovedovanje prihodnosti in stvari, ki se bodo oz. so se dejansko zgodile, so bile sicer plodna tla za vse, ki so jim blizu teorije zarote. Tudi aluzija na teroristični napad 11. septembra leta 2001. "Člani družine so kupili vodnik po New Yorku, na katerem sta bili stavbi WTC, za devet dolarjev, vse skupaj pa je bilo videti kot datum 9/11, kar je bilo popolno naključje," je priznal pisec. Ustvarjalci so priznali, da se napovedi dejansko uresničijo v desetih odstotkih, sicer pa so se vseeno zelo potrudil, da bi zares ugotovili, kaj se bo v resnici zgodilo. Poudariti velja, da je v seriji gostovalo več kot 800 gostov, med drugim Aerosmith, Red Hot Chili Peppers, Metallica, Mark Zuckerberg, Michael Jackson. Poleg Trumpovega predsednikovanja, na kar so namignili že leta 2000 (predsednik je postal leta 2016), so Simpsonovi že leta 1995 napovedali videokonference in pametne ure (uresničile so se leta 2010 oz. 2014), že leta 1994 so napovedali kamere GoPro, ki so se pojavile desetletje pozneje.

Za prikaz vsebine je potrebno omogočite piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke