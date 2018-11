Seks v mestu: Ustvarjalci so nameravali pokopati enega od glavnih likov

Sarah Jessica Parker, Kristin Davis, Cynthia Nixon in Kim Cattrall so se s serijo Seks v mestu zapisale v zgodovino.

Zabavne prijateljice brez dlake na jeziku, ki si stojijo ob strani, tudi ko so na smrt skregane, čudovite obleke, čevlji in seveda koktajli. To je bila slavna serija Seks v mestu, ki je nato dobila še nadaljevanje v filmih, posneli so dva, tretji pa ni dočakal dneva. Vzrok? Nekatereigralke niso več želel zaigrati v tretjem delu.

Zdaj pa so na plano prišli tudi nekateri detajli iz scenarija. Carrie Bradshaw, ki jo je upodabljala igralka Sarah Jessica Parker, je v filmu končno dobila svojo veliko ljubezen, s katero sta se 'lovila' kar nekaj časa, Živina (Mr. Big) je bil končno in dokončno njen. A ne za dolgo. V tretjem filmu so ga namreč nameravali 'ubiti', že na začetku filma, naj bi pod prho doživel srčni infarkt in zgodba bi se vrtela o tem, kako Carrie žaluje za svojim partnerjem.

Tukaj pa naj bi tudi tičala težava. Kajti vse ostale igralke naj bi bile postavljene na stranski tir, to pa ni bilo všeč Kim Cattrall. "Ljudje, ki so blizu Kim, so dejali, da je scenarij ponudil premalo prostora za Samantho, ki jo igra Kim. Ker bi se zgodba vrtela predvsem okoli Carrie in ne o tem, kakšen odnos imajo vse štiri ..." Zato se je Kim raje odločila, da ne želi več igrati v tej vlogi.