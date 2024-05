Uvod v Cannes: Seznam predatorjev, stavka in častna zlata palma za Meryl Streep

Organizatorji festivala so že ustanovili ekipo za krizno upravljanje, ki naj bi odgovorila na obtožbe. Obstaja možnost, da bodo filme, ki bi bili povezani z imeni predatorjev, izločili s programa.

Začenja se 77. mednarodni filmski festival v Cannesu, še pred samim začetkom pa grozita še neobjavljen seznam spolnih predatorjev in stavka delavcev

Skupina zaposlenih na festivalu je poleg tega za čas festivala pozvala k stavki zaradi plač in pogojev, kar same izvedbe festivala ne ogroža, bi pa lahko stavka povzročila določene odmike v samem poteku dogodka.

V Cannesu bodo med drugim prikazali epski Megalopolis Francisa Forda Coppole ter sago Kevina Costnerja Horizon: An American Saga. 69-letni Costner in 85-letni Coppola sta v svoja filma, ki sta bila že dlje časa predmet ugibanj, vložila veliko časa in lastnega denarja.