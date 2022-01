V stotem letu umrla ameriška igralka Joan Copeland

Ob smrti Joan Copeland se je oglasil njen sin Eric , ki je za ameriške medije pojasnil, da je igralka umrla v spanju v svojem newyorškem stanovanju, stara je bila 99 let. Newyorčanka, rojena 1. junija 1922 kot Joan Miller, se je v svoji igralski karieri pojavila na broadwayskih deskah v predstavi Detective Story in Pal Joey , zaigrala pa je tudi v nekaterih nadaljevankah.

Prvič se je na Broadwayu pojavila leta 1948 v predstavi Sundown Beach , na tamkajšnje odre pa se je nenehno vračala. Za vlogo v predstavi The Great Depression , ki jo je leta 1980 ustvaril njen slavni brat Arthur Miller , je prejela celo nagrado drama desk. Najbolj znana je bila po vlogi Vere Simpson, ki jo je leta 1977 upodobila v prestavi Pal Joey . V muzikalu Coco je obdobju med letoma 1969 in 1970 nadomeščala legendarno Katharine Hepburn.

Bila je tudi znan televizijski obraz. V nadaljevankah je blestela vse od leta 1950, ko se je pojavljala v številnih vidnih vlogah v limonadah. V svoji dolgoletni karieri je pogosto potarnala, da se bori s težo priimka slavnega brata, zato ji je bila pot do dela na televiziji in radiu otežena. V poznejših letih je kar desetletje upodabljala lik sodnice Rebecce Stein v televizijski seriji Zakon in red, sodelovala pa je tudi v igralskih ekipah serij Urgenca, Bolnišnica upanja (Chicago Hope) ter Cagney in Lacey.