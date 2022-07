V 23. letu med prečkanjem cestišča umrl igralec serije Outer Banks

Alexander 'AJ' Jennings je bil žrtev hude nesreče, v kateri je izgubil življenje. Do tragedije je prišlo 5. julija ob poltretji uri zjutraj po lokalnem času, novico pa so potrdili s šerifovega urada okrožja Charleston. Igralca sta med prečkanjem cestišča zadeli dve vozili, voznika obeh pa pobegnila s kraja nesreče. Po tem, ko ga je poškodoval prvi avtomobil, je vanj priletel še drugi. Voznika drugega vozila so kmalu po nesreči ujeli pred enim od semaforjev v bližini tragičnega dogodka.

Chase Stokes , ki je v seriji Outer Banks upodobil lik Johna B-ja, njegove naloge pa je kasneje prevzel ravno pokojni, je svojo žalost ob izgubi prijatelja in igralskega kolega izrazil na omrežju Instagram. ''Še zmeraj se trudim dojeti, zakaj se nekatere stvari dogajajo in zakaj svet deluje na tak način,'' je izlil svoje misli. Dodal je, da ima zlomljeno srce: ''Tvoje življenje se je šele pričenjalo. Ravnokar sva govorila o tem, kako si navdušen zaradi svojih pesmi, kako daleč te bo pripeljala tvoja kitara in kako močno si želiš še naprej ustvarjati znotraj umetnosti. Ljudem si zmeraj dajal občutek topline v srcu, bil si tako zelo nesebičen.''

Na koncu se mu je tudi zahvalil: ''Vsi te imamo radi, naših življenj si se močno dotaknil in nas naredil še boljše. Hvala, AJ. Leti visoko, angel.'' Kimmie Stewart, vodja kastinga, ki je mladega igralca dobro poznala, je na Instagramu objavila njegovo fotografijo in dopisala: ''V Charleston se je preselil iz New Yorka in v seriji nadomestil igralca kot John B. Ne morem sprejeti šoka in tragične nenadne izgube AJ-ja, naše misli so v teh težkih časih pri njegovi družini in prijateljih.''