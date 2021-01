V 27. letu umrla severnokorejska igralka Song Yoo Jung

Umrla je Song Yoo Jung , 26-letna severnokorejska zvezdnica, najbolj znana po vlogah v televizijskih serijah kot sta Golden Rainbow in Dear My Name . Čeprav vzrok smrti ni bil razkrit pa mnogi menijo, da naj bi si sodila sama. V zadnjih nekaj letih je takšnih tragičnih zgodb med zvezdniki Severne Korene vedno več. Namreč mladi naj bi živeli pod hudim pritiskom menedžerjev, da morajo biti popolni in da je njihov življenjski cilj izboljšanje njihove karierne poti.

Mladenkino smrt je za agencijo Subline Artist Agency potrdil njen medijski predstavnik. V uradni izjavi so zapisali še, da je bil pogreb v ožjem družinskem krogu in brez večjega pompa. Tako si je namreč želela njena družina, ki želi mir v času žalovanja.

"Song Yu Jung je bila naša prijateljica, ki nas je vedno razveselila s svojim svetlim nasmehom. Bila je čudovita igralka, ki je s strastjo opravljala svoj poklic,"so še zapisali v uradno medijsko izjavo.

V osmrtnici, ki je objavljena v časopisu The New York Times, je zapisano, da se je njena igralska kariera začela že pri šestih letih in da se je pojavila v veliko televizijskih reklamah, kjer je oglaševala različne stvari, od sladoleda do šamponov za lase. Nastopala je tudi v številnih videospotih, bila pa je velika zagovornica ljudi s posebnimi potrebami. Njen uspeh se je začel šele leta 2019, ko je dobila vlogo študentke arhitekture v seriji Dear My Name.

Številni samomori severnokorejskih zvezdnikov vzbujajo skrbi, saj to kaže na velik pritisk na zvezde in na posledice, s katerimi se morajo soočati, če jim v zabavni industriji ne uspe. Od leta 2017 so umrli vsaj trije zvezdniki K-popa, ki so bili v 20. letih, ti so: Kim Jong Hyun, Sulli in Goo Hara.