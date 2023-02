V 29. letu umrl brat igralke Hayden Panettiere

Jansen je pet let mlajši brat ameriške igralke Hayden Panettiere in je tako kot sestra želel uspeti v filmskem svetu. Igrati je začel v začetku leta 2000, v serijah, kot so Even Stevens, Blue's Clues in Roboti, svoj glas pa je posodil tudi v animiranem filmu Ledena doba: Otoplitev. Večkrat je kot lik Truman gostoval v Nickelodeonovi seriji The X's. Leta 2004 je prvič zaigral skupaj s sestro Hayden v filmu Ujeti na ladji, leto kasneje pa še v filmu Hitra zebra. Kasneje je igral v številnih mladinskih filmih, kar mu je leta 2008 prineslo nominacijo za mladega umetnika (Young Artist Award). Leta 2012 se je pojavil v drami Težki zločini in v priljubljeni seriji Živi mrtveci.

Jansenova družina se na tragično novico še ni odzvala.