V 34. letu je umrla ameriška igralka Kelley Mack

V 34. letu starosti je umrla ameriška televizijska igralka Kelley Mack . Zaslovela je z vlogo v seriji Živi mrtveci , 9-1-1 in Chicago Med . Novico o smrti je sporočila njena družina. Povedali so, da je Mack 2. avgusta umrla v rodnem Cincinnatiju po boju z gliomom centralnega živčnega sistema.

"Takšna svetla, goreča luč je prešla v onostranstvo, kamor moramo vsi enkrat oditi. Kelley je že prišla k mnogim svojim ljubljenim v obliki različnih metuljev," je zapisala družina. Igralka je lani povedala, da je zaradi redke oblike raka na "agresivnem zdravljenju".

"Kakšna neverjetna oseba. Tako ponosna sem, da sem se z njo borila v zadnji skupni epizodi," je ob tem zapisala njena soigralka iz serije Živi mrtveci Alanna Masterson.

Mack je sprva kot otroška igralka nastopala v oglasih. Kasneje je prejela igralsko nagrado Tisch School of Arts za svojo prvo vlogo v filmu The Elephant Garden. Leta 2014 je pridobila diplomo iz kinematografije na filmski univerzi Chapman v Kaliforniji. Vse od tedaj je živela v Los Angelesu. Delovala je tudi kot sinhronizatorka in scenaristka. Pri mnogih projektih sta sodelovali z mamo Kristen Klebenow.