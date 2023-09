V 43. letu starosti je umrl igralec Billy Miller

Z emmyjem nagrajeni zvezdnik telenovel Billy Miller je umrl po boju z manično depresijo. Prvo opaznejšo vlogo je dobil leta 2007, ko je zaigral v seriji Vsi moji otroci , leto pozneje pa je dobil vlogo Billyja Abbotta v nadaljevanki Mladi in nemirni . Za svoj nastop je dobil tri nagrade emmy, v nadaljevanki pa je nastopal med letoma 2008 in 2014.

Istega leta je ponovno zaigral lika Drewa Caina in Jasona Morgana v nadaljevanki General Hospital, kjer je igral vse do leta 2019. Nastopil je tudi v serijah Nepremagljivi dvojec, Ray Donovan, Truth Be Told, Preiskovalci na delu: NCIS, The Rookie in v filmu Ostrostrelec.

Njegova ekipa je v sporočilu za javnost zapisala, da za igralcem žalujejo mama Patricia, sestra Megan, svak Ronnie ter nečak in nečakinja. Dodali so še, da je zvezdnik za seboj zapustil veliko prijateljev in sodelavcev, ki bodo pogrešali njegovo toplo osebnost, velikodušnost in pristno prijaznost.