V 49. letu umrla hrvaška producentka serije Besa

"Po dolgem in pogumnem boju nas je zapustila naša draga Tea. Spominjali se je bomo po nasmehu, dobri energiji, močni volji kot prijateljico in sodelavko, ki nam je vedno stala ob strani," so na Instagramu zapisali pri produkcijski hiši Adrenalin in z objavo črno-bele fotografije potrdili smrt znane hrvaške producentke Tee Korolija .

Korolijeva, ki je med drugim sodelovala tudi pri ustvarjanju ene najpopularnejših balkanskih serij, srbsko-britanskem televizijskem projektu Besa, je umrla po dolgem boju s hudo boleznijo. "Zbogom, draga moja Tea," je na Instagramu zapisal igralec serije Besa Miloš Timotijević. "Potuj z angeli, kamor spadaš, draga moja in ljubljena. Tvoj sladki nasmeh in prijaznost bosta ostala za vedno," je zapisal scenarist in režiser Dušan Kovačević.

"Včasih besede preprosto ne morejo dovolj dobro izraziti žalosti ob prezgodnjem odhodu nekoga. Tako je s Teo. Redko je v življenju srečati nekoga tako čudovitega, pametnega in nadarjenega. Bila je pojem tistega, čemur se reče producentka. Z Beso je osvojila regijo, a tudi svet in ustvarila ime, ki bi ga še dolgo morali gledati v špicah najbolj gledanih dramskih serij in filmov. A vseeno je bila najpomembnejša vloga v njenem življenju vloga matere njenega edinega sina Franka, ki ga je ljubila bolj kot življenje in ga bo zdaj v neskončnosti varovala od zgoraj," pa je za Jutranji list povedal producent Fran Juraj Prižmić.

Producentka je svojo kariero v filmski industriji začela na Fakulteti dramskih umetnosti v Beogradu, kjer je diplomirala iz filmske in TV produkcije, piše portal 24sata.hr. Svojo poklicno kariero je začela s produkcijo televizijskih oglasov, leta 2004 pa je postala direktorica produkcijske hiše. Leta 2014 je nato začela voditi produkcijsko hišo Adrenalin. Od takrat je producirala nekaj najboljših srbskih in regionalnih serij, med drugim tudi seriji Žmurke in The Wrong Man.

Od producentke se bodo v družinskem krogu poslovili na Korčuli.