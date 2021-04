V 54. letu je umrl igralec Paul Ritter

Agent britanskega igralca Paula Ritterja je sporočil, da je Ritter zaradi tumorja na možganih umrl, star šele 54 let. "Sporočam žalostno vest, da nas je zapustil Paul Ritter. Umrl je mirno na svojem domu, ob strani pa so mu stali žena Polly in sinova Frank in Noah."Agent je potrdil, da je igralec zbolel za tumorjem na možganih.