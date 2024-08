V 77. izdaji se začenja filmski festival v Locarnu

Za letošnji festival, ki poteka ob idiličnem mestu ob jezeru Maggiore z glavnim trgom kot osrednjim prizoriščem, so izbrali 225 celovečernih, dokumentarnih, eksperimentalnih in kratkih filmov. V Locarnu sicer slavijo zlasti avtorski film in mlade talente, filme pa prikažejo v skupno 11 sekcijah, od katerih so tri tekmovalne.

Vseh 17 filmov za glavno nagrado zlati leopard bo na festivalu doživelo svetovno ali mednarodno premiero. Med njimi so filmi iz Litve, Francije, Avstrije, Italije in Južne Koreje. Pet jih je nastalo s sodelovanjem Nemčije, med njimi sta gangsterska drama Death Will Come režiserja Christopha Hochhäuslerja in pustolovski film Transamazonia režiserke Pie Marais, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Med netekmovalnimi sekcijami je tudi Locarno Kids Screenings, kamor se je letos uvrstil slovenski otroški film Igrišča ne damo! režiserja Klemna Dvornika. Akcijska pustolovščina o skupini dvanajstletnikov, ki se zoperstavijo odraslim in rešijo svoje igrišče pred uničenjem, bo na sporedu 11. avgusta. Kot prvi slovenski film, ki bo prikazan v tem sklopu za najmlajše občinstvo, bo na festivalu prav tako doživel svetovno premiero. Retrospektiva bo na največjem švicarskem filmskem dogodku posvečena 100. obletnici ameriškega filmskega studia Columbia Pictures, v katerem je nastalo nekaj največjih uspešnic iz zlate dobe Hollywooda.

Podelili bodo tudi nekaj posebnih priznanj. Bollywoodski superzvezdnik Shah Rukh Khan bo prejel leoparda za umetniško kariero, novozelandska režiserka Jane Campion pa častnega leoparda, ki ga podeljujejo izjemnim osebnostim v svetovni kinematografiji. Za življenjsko delo bodo nagradili mehiškega ustvarjalca Alfonsa Cuarona. Posebni priznanji bosta med drugim prejeli še francosko-švicarska igralka Irene Jacob in ameriška filmska producentka Stacey Sher.

Filmski festival v Locarnu je bil ustanovljen leta 1946 in velja za najpomembnejši evropski filmski festival poleg Cannesa, Berlina in Benetk. Lani ga je obiskalo skoraj 150.000 ljudi.