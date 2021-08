V 77. letu umrl zvezdnik nekoč priljubljene serije Dinastija

Michael Nader je nastopal v ameriških telenovelah Dinastija in Vsi moji otroci. Nečak hollywoodskega igralca Georgea Naderja je umrl po težki bolezni, novico pa je javnosti sporočila žena Jodi.

Michael Nader se je gledalcem predstavil leta 1983, ko se je v vlogi Dexa Dexterja pojavil v nekoč izjemno priljubljeni seriji Dinastija. Bil je del prvotne igralske zasedbe in na televizijskih zaslonih ob Joan Collins vztrajal do leta 1989. Nader se je pojavil tudi v telenoveli Vsi moji otroci, kjer je med letoma 1991 in 2001 nastopal kot Dimitri Marick in se leta 2013 na set za nekaj epizod tudi vrnil.

icon-expand Michael Nader je kot Dex Dexter na televizijskih zaslonih blestel v družbi igralske kolegice Joan Collins. FOTO: Profimedia

Igralec, ki se je rodil 19. februarja 1945 v Los Angelesu, je umrl 23. avgusta v starosti 76 let. Novico je javnosti sporočila žena Jodi Lister: ''S težkim srcem sporočam vest o smrti mojega ljubega Michaela.'' Dejala je, da sta skupaj preživela osemnajst čudovitih let, v družbi psičkov, ki sta jih posvojila in za njih tudi skrbela.''Michael je bil tako navdušen nad ponovno združitvijo igralske ekipe Dinastije ob virtualnem dogodku Emme Samms, na katerem so skušali zbirati sredstva, namenjena raziskavam covida-19,'' je še zapisala. Poudarila je, da je bil čudovit in fascinanten moški z mnogoterimi talenti in veščinami: ''Za vedno ga bom pogrešala.''

icon-expand Nader se je rodil 19. februarja 1945. FOTO: Profimedia

Ob vlogah v Dinastiji, v kateri je imel vročo in intenzivno ljubezensko afero z Alexis Carrington (upodobila jo je Collinsova), je v Vseh mojih otrocih zaigral kot mož Erice Kane (to je zaigrala Susan Lucci). Ob tem se je pojavil tudi v serijah Zakon in red: Enota za posebne primere, The Flash, Magnum P.I. in Gidget.

icon-expand Igralska zasedba serije Dinastija FOTO: Profimedia