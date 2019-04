V 78. letu umrlo 'Bondovo dekle' Tania Mallet

Britanski model in igralka Tania Mallet , ki je zaslovela z vlogo Bondovega dekleta Tilly Masterson v filmu Goldfinger, je umrla pri starosti 77 let.

Malletova je delala kot model, ko jo je opazil producent Albert "Cubby" Broccoli . Leta 1964 je v Bondijadi nastopila ob bok igralcu Seanu Conneryju in čeprav si je želela večjih filmskih vlog, se je izkazalo, da je bil to njen preboj in obenem vrhunec v svetu hollywoodskih filmov. Bila pa je tudi sestrična bolj slavne Helen Mirren .

Sožalje družini in prijateljem je na Twitterju izkazal tudi uradni profil James Bond 007, kjer so zapisali: ''Izvedeli smo žalostno novico, da je umrla Tania Mallet, ki je v filmu Goldfinger zaigrala Tilly Masterson. Naše misli so v teh težkih trenutkih z njeno družino in prijatelji.''