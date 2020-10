V 84. letu starosti umrl scenarist filma Škrlatni dež

Žalostno novico je sporočila njegova hči Anneliese Johnson . William Blinn je bil nagrajeni scenarist, za dramo Brian's Song iz leta 1971 je prejel nagradi emmy in Peabody, film pa govori o prijateljstvu športnikov Briana Piccola in Gala Sayersa .

"Bil je mojster svoje umetnosti in gospod pravega reda. Počivaj v miru, prijatelj moj," je na Twitterju zapisal igralec Jim Beaver .

Znan je bil tudi po svojem delu pri miniseriji Roots , filmski uspešnici iz leta 1977, ki je bila prirejena po knjigi Alexa Haleyja o njegovih afriško-ameriških prednikih v suženjstvu in svobodi. Miniserija je prejela nagradi emmy in humanitas. Napisal pa je tudi scenarij za film Škrlatni dež (Purple Rain) iz leta 1984, kjer je v glavni vlogi igral pokojni glasbenik Prince .

William Blinn v družbi Eda Asnerja in Davida Greena.

Sin pokojnega producenta je očeta opisal kot pionirja, ki je pisal in ustvarjal, kakor je čutil."Hotel je ustvariti tisto, kar se mu je zdelo organsko in pristno. Nikoli se ni strinjal s filmsko industrijo." Dodal je še, da je bil vedno skromen glede svojega uspeha in predan družini.