V 90. letu starosti umrl igralec Robert Sacchi

Kot poroča Yahoo Entertainement, je 89-letni igralec Robert Sacchi umrl po kratki bolezni. Najbolj je bil znan po vlogi v komičnem filmu Človek z Bogartovim obrazom, v katerem je vlogo dobil prav zaradi podobnosti z legendarnim Humphreyjem Bogartom. Smrt je za tuje medije potrdil njegov tiskovni predstavnik.

Igralec, rojen v Rimu, je igral še v filmih, kot so Fantasy Island, Sledge Hammer!, Cybill in Tales from the Crypt, v katerem je posodil le svoj glas. Bogarta je igral tudi v videospotu pesmi Phila Collinsa I Wish it Would Rain Down. Nastopil je tudi v priljubljenem akcijskem filmu Umri pokončno 2.

Film, po katerem je najbolj znan (Človek z Bogartovim obrazom), govori o Samu Marlowu, ki ga igra Robert. Njegov lik, ki je detektiv, se odloči za plastično operacijo, da bi bil bolj podoben Bogartu, in po njej mu uspe rešiti veliko nerešenih primerov, tako kot Bogartu v filmih.