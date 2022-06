V 91. letu se je poslovil igralec Philip Baker Hall

Zvezdnik ima za sabo dolgo in uspešno kariero, zaigral je namreč v več kot 200 filmih in serijah. Svojo igralsko kariero je sicer začel šele, ko je bil star 30 let. Eno izmed prvih televizijskih vlog je dobil v seriji Good Times, eno izmed večjih vlog pa je imel v drami Mariah, leta 1987. Najbolj prepoznavni filmi, v katerih je igral, so Trda osmica, Grde besede, Magnolija in Skrita čast. Kot gost se je pojavil v številnih priljubljenih serijah, kot so Seinfeld, Sodobna družina in Nikar tako živahno.