V 91. letu umrl veteran Hollywooda Bill Cobbs

"Z žalostjo sporočamo smrt Billa Cobbsa. V torek, 25. junija, je Bill mirno umrl na svojem domu v Kaliforniji. Ljubljeni partner, starejši brat, stric, nadomestni starš, boter in prijatelj, Bill je nedavno in veselo praznoval svoj 90. rojstni dan, obkrožen z najdražjimi. Kot družina nas tolaži dejstvo, da je Bill našel mir in večni počitek pri svojem nebeškem očetu. V tem času vas prosimo za molitev in spodbudo," je na svoj profil na družbenem omrežju zapisal Thomas Cobbs in tako potrdil smrt brata, igralca Billa Cobbsa.