V 95. letu umrl igralec Kubrickovega Izžarevanja

Igralec Joe Turkel je v bolnišnici St. John v kalifornijski Santa Monici umrl v ponedeljek. Njegovo smrt je pet dni kasneje za The Post potrdil njegov predstavnik. Turkel, ki je umrl v 95. letu, se je v dolgoletni karieri posvetil kar 140 vlogam, med temi so tudi angažmaji v pomembnih projektih, kot sta Izžarevanje Stanleyja Kubricka in Iztrebljevalec Ridleyja Scotta .

S Kubrickom je sodeloval tudi pri filmih The Killing in Paths of Glory . Leta 1980 je v Izžarevanju stopil v čevlje barmana Lloyda, dve leti kasneje pa v Iztrebljevalcu upodobil Eldona Tyrella.

V karieri, ki je bila dolga štiri desetletja, je zaigral v filmih, kot so King Rat, The Sand Pebbles, The St. Valentine's Day Massacre, Tormented, The Boy and the Pirates, Village of the Giants , njegov zadnji pa je bil celovečerec iz leta 1990 z naslovom The Dark Side of the Moon.

Rojen je bil leta 1927 v Brooklynu, pri sedemnajstih se je posvetil delu v ameriški vojski, ki ji je v času druge svetovne služil na evropskih tleh. Leto kasneje se je preselil v Kalifornijo, kjer se je pričela njegova igralska pot. Prvo vlogo je dobil leta 1949 v projektu City Across the River.

Pojavil se je tudi v posameznih epizodah mnogih televizijskih serij. Med njimi so The Life and Legend of Wyatt Earp, Sky King, Tales from the Darkside, The Lone Ranger, S.W.A.T, Adam-12, Ironside, The Andy Griffith Show, Ben Casey, The Untouchables, Dragnet, Miami Vice in Bonanza.

Turkel se je upokojil leta 1997, ko je svoj glas posodil računalniški igrici, ki temelji na legendarnem Iztrebljevalcu (Blade Runnerju). Pred smrtjo je dokončal svojo knjigo spominov, ki jo je poimenoval The Misery of Success (Beda uspeha, op. a.), njegova družina jo bo objavila še v tem letu. Igralec je za seboj pustil dva sina, Craiga in Roberta ter brata Davida.