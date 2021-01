V 97. letu starosti je umrla nominiranka za oskarja Cicely Tyson

Thompson je za medije povedal tudi, da je bil njen menedžer več kot 40 let ter da ji je izdaja knjige, ki je izšla 26. januarja, pomenila zelo veliko in ji je bila v velik ponos."Vsako dodatno leto je bilo za vse nas privilegij in blagoslov. Cicely je svojo knjigo dojemala kot božično drevo, okrašeno z okraski osebnega in poklicnega življenja. Danes je na vrh tega drevesa postavila še zadnji okras, zvezdo."

Cicely je bila igralka več kot 60 let. Igrala je tako v gledaliških igrah kot tudi v muzikalih, imela je kar nekaj vlog v televizijskih serijah in tudi v filmih. Leta 1973 je bila nominirana v kategoriji za najboljšo žensko vlogo za film Sounder. Takrat sicer nagrade ni dobila, je pa leta 2019 prejela častno nagrado za svoje delo. Mnogi se je spomnijo tudi iz filma Služkinje iz leta 2011, v katerem je imela glavno vlogoEmma Stone.

Zadnjih šest let je nastopala tudi v izjemno priljubljeni seriji Kako se izmazati z umorom (How to Get Away with Murder, op. a.). Za to vlogo je bila kar petkrat nominirana za nagrado emmy.