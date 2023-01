V akcijskem filmu Klub morilcev zaigral tudi Borut Veselko

V ospredju zgodbe filma z izvirnim naslovom Assasin Club , ki bo premiero doživel v sredo, 25. januarja, na sporedih slovenskih kinov pa bo od petka, je morilec Morgan Gainesu ( Henry Golding ), ki mu ponudijo pogodbo, da ubije sedem ljudi. Gaines hitro ugotovi, da so njegove tarče prav tako morilci s pogodbo, da ubijejo njega. Edini izhod iz situacije je pustiti sledi trupel in najti "genija", ki jim je nastavil past. Morgan se odpravi na lov na ljudi, enega za drugim. Medtem se atentatorji spravijo na Morganovo ljubezen Sophie. V smrtonosni igri ga prisilijo v nemogoče žrtvovanje: edini način, da reši njeno življenje, je, da izgubi svoje, so vsebino filma povzeli pri distributerski hiši Karantanija Cinemas.

V filmu zaigra tudi slovenski igralec in voditelj Borut Veselko, znan po številnih gledaliških igrah in filmih, za dokumentarno oddajo Odklop pa je prejel štiri viktorje. V uvodnem prizoru filma Veselko odigra vlogo prve žrtve. Ker so film posneli v Torinu, so njegovi prizori posneti v italijanskem mestu, čeprav njegov lik – ukrajinski mafijec – živi v Pragi. Svoje prizore je Veselko posnel v treh dneh, so sporočili iz hiše Karantanija Cinemas.