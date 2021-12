V Bar vstopata dva slovenska tekmovalca, Ksenija Kranjec in Jan Klobasa

V najnovejši srbski resničnostni šov, ki ga lahko spremljamo na VOYO, Bar, vstopata tudi sva slovenska tekmovalca, ki sta našim gledalcem že znana. To sta nekdanja tekmovalka v šovih Big Brother in Kmetija, Ksenija Kranjec, ter zmagovalec Kmetije, Jan Klobasa. Kako se bosta znašla v že utečeni ekipi tekmovalcev, bo znano že nocoj.

VOYO je v sklopu tedenskih novosti predstavil nov resničnostni šov Bar, ki postavlja pod vprašaj vse, kar smo do sedaj vedeli o resničnostnih šovih. Napetemu dogajanju in merjenju tekmovalskih moči za barskim pultom se pridružujeta tudi znanca slovenskih resničnostnih šovov, Ksenija Kranjec in Jan Klobasa.

"Na slovenskem parketu imam z resničnostnimi šovi že veliko izkušenj, zato ni naključje, da sem bila povabljena v Bar. Pestro dogajanje v Baru sem spremljala že od samega začetka. Prepričana sem, da bo moj prihod marsikaj spremenil, saj zabave in novih napetosti ne bo manjkalo. Ker sem že sodelovala v nekaterih resničnostnih šovih v Srbiji, to zame pomeni še dodatno prednost. Se pa tovrstni šovi precej razlikujejo od slovenskih, saj potrebuješ zanje veliko potrpljenja in energije. Te pa pri meni nikoli ne manjka," izpostavlja Ksenija Kranjec, slovenska tekmovalka, ki se pridružuje ekipi Bara. Jan Klobasa, ki se ga spomnimo kot zmagovalca resničnostnega šova Kmetija, ob tem dodaja: "Povabilo v Bar sem sprejel z odprtimi rokami, saj se mi je zdelo super, da se lahko v resničnostnih šovih preizkusim tudi onstran slovenskih meja, hkrati pa se lahko preizkusim tudi v strežbi. Oboje mi predstavlja velik izziv, ki se ga zelo veselim."

icon-expand Jan Klobasa in Ksenija Kranjec FOTO: osebni arhiv