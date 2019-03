Skandinavske dežele zadnja leta s svojimi serijami dokazujejo, da spadajo med sam vrh kakovostne produkcije, še posebno ko pride do kriminalnih zgodb. A zadnje čase še čedalje bolj pogosto omenja tudi Belgijo. Država, ki je stisnjena med Nizozemsko, Nemčijo in Francijo, je talilnica različnih vplivov, kar se pozna tudi pri ustvarjanju.

"Kaj mi je všeč pri njihovih serijah – to mislim tudi, da je karakteristično za belgijsko televizijo, je zmožnost mešanja žanrov in filmskih tonov. Zaradi tega so serije artistično nepredvidljive. Zdaj že lahko nekako določimo, kaj prinašajo skandinavske, francoske ali italijanske zgodbe. Toda belgijske zgodbe imajo nekaj, kar serijo naredi drugačno – nekaj, kar ni v prepoznavni ravni liniji," je pred časom za The Guardian povedal Walter Iuzzolino, velik poznavalec televizije. "Osrednja moč belgijske televizije je tudi v tem, da njihova definicija žanra ni tako ozka kot v mnogih ostalih televizijskih kulturah," še doda.

Tako je VOYO poskrbel, da bomo poleg skandinavskih uspešnic dobili zanimiv in kakovosten vpogled tudi v belgijsko produkcijo. Na VOYO namreč prihaja temačni kriminalni triler Dan za preživetje. Serijo v dvanajstih delih spremljajo odlične kritike, kajti zgodba se ponaša z minimalizmom, v katere so vpleteni drobni elementi, ki vam ne pustijo dihati.

"Neverjeten zaplet, zelo dobra in realistična igra ter čudovita pokrajina. Dobro znani belgijski kaos in vznemirljiva akcija. Primerjam ga lahko z odlično serijo Most," je na spletu zapisal eden od navdušenih gledalcev.

In kakšno zgodbo bomo spremljali? V majhnem mestu, na hladen zimski dan, pride do bančnega ropa, ki v samo središče dogajanja potegne tako roparje kot policijo in prebivalce mesta. Zgodba pa se odvija iz različnih perspektiv, tako s strani roparjev, zajetih talcev kot tudi policijskih pogajalcev in posebnih sil, ki se odzovejo na rop.