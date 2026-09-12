V Benetkah bodo podelili zlatega leva za najboljši film

Festival je v začetku meseca odprla biografska drama Ink britanskega režiserja Dannyja Boyla o medijskem mogotcu Rupertu Murdochu , ki ga je odigral Guy Pearce . Druga znana imena na festivalu so bili nemški ustvarjalec Werner Herzog , ki je kadre za najnovejši film Bucking Fastard posnel tudi v Postojnski jami, francoski režiser Florian Zeller s filmom Bunker , v katerem sta par v krizi srednjih let odigrala zakonca Penelope Cruz in Javier Bardem . A kot sta povedala na projekciji, film z njunim življenjem nima povezave.

V tekmovalnem delu je bil tudi film ruskega ustvarjalca Ilje Hržanovskega Dau o življenju Nobelovega nagrajenca za fiziko Leva Landaua. Film je po pisanju medijev ambiciozen po obsegu in slogu ter ga zaznamujejo nekonvencionalne metode.

Kritike je v Benetkah očarala filmska adaptacija mange japonskega režiserja Hirokazuja Koreede Look Back, skoraj polurne ovacije pa je prejel film izraelskih ustvarjalcev Yuvala Abrahama in Rachel Szor Naza, ki raziskuje sisteme za določanje ciljev s pomočjo umetne inteligence, ki stojijo za množičnim pobijanjem palestinskih civilistov na območju Gaze.