V Benetkah se začenja 83. mednarodni filmski festival

Festival bo odprl Boyleov film Ink o vzponu Murdochovega medijskega imperija in ustanovitvi tabloidnega časopisa The Sun v 60. letih prejšnjega stoletja. V glavnih vlogah so zaigrali Guy Pearce , Jack O'Connell in Claire Foy . Film je vključen v glavni tekmovalni program festivala.

Glavni tekmovalni program je bil sicer kmalu po predstavitvi deležen kritik zaradi premajhne zastopanosti režiserk. Vanj je bila sprva vključena le ena režiserka, in sicer dansko-egipčanska filmska ustvarjalka May el-Toukhy s svojim drugim celovečernim filmom Woman Unknown. Šest italijanskih filmskih združenj – 100autori, Anac, Air3, Doc/it, Ewa ter Women in Film, Television & Media Italia – je v skupni izjavi opozorilo, da je bilo lani v tekmovalnem programu zastopanih šest režiserk. Direktor festivala Alberto Barbera je sicer že pred tem povedal, da prijavljeni filmi režiserk letos niso bili dovolj kakovostni za uvrstitev v glavni tekmovalni program.

Statistiko v prid režiserkam v glavnem tekmovalnem programu pa je pozneje za malenkost popravila vključitev filma NAZA Abrahama in Rachel Szor, dveh od štirih sorežiserjev dokumentarca Edina zemlja, ki je lani prejel oskarja za najboljši celovečerni dokumentarec.

McDonagh je v glavnem tekmovalnem programu s črno komedijo Wild Horse Nine, Zeller s filmom Bunker, Herzog s filmom Bucking Fastard, Lance Oppenheim je v tekmi za leve s filmom Primetime, Hirokazu Kore-eda s filmom Look Back in Lee Chang-dong s Possible Love.

Filme bo ocenjevala žirija, ki ji bo predsedovala ameriška filmska ustvarjalka Maggie Gyllenhaal. Člani žirije so še tunizijska režiserka in scenaristka Kaouther Ben Hania, britanski skladatelj Daniel Blumberg, italijanski univerzitetni profesor Francesco Casetti, francoski režiser in scenarist Xavier Giannoli, afganistanska režiserka in scenaristka Šarbanu Sadat ter režiser in producent iz Hongkonga Johnnie To. Lani je zlatega leva za najboljši film prejela komična drama Oče mati sestra brat v režiji Jima Jarmuscha.