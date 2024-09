V Benetkah začetek 81. filmskega festivala

Med filmi v glavnem tekmovalnem programu so med drugim nadaljevanje filma Joker v režiji Todda Phillipsa, drama Maria Pabla Larraina o operni pevki Marii Callas, film Queer italijanskega režiserja Luce Guadagnina, erotična srhljivka Babygirl nizozemske režiserke Haline Reijn, film The Order avstralskega režiserja Justina Kurzela, drama Bradyja Corbeta The Brutalist in film The Room Next Door režiserja Pedra Almodovarja.