V Beogradu restavrirali film s Savino Geršak v naslovni vlogi

Beograd, 03. 11. 2025 18.42 | Posodobljeno pred 36 minutami

STA , E.K.
V Jugoslovanski kinoteki so nedavno premierno prikazali restavrirano različico jugoslovanske komedije Nikoli viden čudež (Čudo neviđeno) v režiji Živka Nikolića (1941–2001), kjer je v naslovni vlogi nastopila slovenska igralka Savina Geršak. Film iz leta 1984 je 40. restavrirani film v okviru srbskega projekta. Film so restavrirali v kinotečnem oddelku za digitalno restavracijo filmskega gradiva.

Premiere restavriranega filma v razprodani kinotečni dvorani Makavejev se je od igralcev udeležil Petar Božović, ki ga je občinstvo po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug večkrat nagradilo z bučnim aplavzom. Projekcije se je udeležil tudi producent Nebojša Garić, nekoč Nikolićev asistent.

"Lep trenutek. Zdaj gledam iz več zornih kotov. Moje filmsko delo in filmska biografija bi bili revnejši, če ne bi bilo Nikolića. Zdi se mi, da je bil genij," je povedal Božović, ki je zbrane tudi zaprosil, da z aplavzom nagradijo nekdanjega direktorja Jugoslovanske kinoteke Radoslava Zelenovića.

Dogajanje filma Nikoli viden čudež je umeščeno v malo ribiško mesto na obali Skadrskega jezera, Nikolić pa je v filmu raziskoval mejo med stvarnostjo in mitom, komedijo in tragedijo.

Poleg Geršak in Božovića so v filmu med drugim zaigrali Danilo Bata Stojković, Velimira Bata Živojinović, Dragan Nikolić, Vesna Pećanac, Bogdan Diklić in Taško Načić.

Nikoli viden čudež film Srbija Savina Geršak Čudo neviđeno
