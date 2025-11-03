V Beogradu restavrirali film s Savino Geršak v naslovni vlogi

Premiere restavriranega filma v razprodani kinotečni dvorani Makavejev se je od igralcev udeležil Petar Božović , ki ga je občinstvo po poročanju srbske tiskovne agencije Tanjug večkrat nagradilo z bučnim aplavzom. Projekcije se je udeležil tudi producent Nebojša Garić , nekoč Nikolićev asistent.

"Lep trenutek. Zdaj gledam iz več zornih kotov. Moje filmsko delo in filmska biografija bi bili revnejši, če ne bi bilo Nikolića. Zdi se mi, da je bil genij," je povedal Božović, ki je zbrane tudi zaprosil, da z aplavzom nagradijo nekdanjega direktorja Jugoslovanske kinoteke Radoslava Zelenovića.

Dogajanje filma Nikoli viden čudež je umeščeno v malo ribiško mesto na obali Skadrskega jezera, Nikolić pa je v filmu raziskoval mejo med stvarnostjo in mitom, komedijo in tragedijo.

Poleg Geršak in Božovića so v filmu med drugim zaigrali Danilo Bata Stojković, Velimira Bata Živojinović, Dragan Nikolić, Vesna Pećanac, Bogdan Diklić in Taško Načić.