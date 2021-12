V Berlinu bodo razglasili evropske oskarje

Letošnjo podelitev evropskih filmskih nagrad bo vodila nemška igralka Annabelle Mandeng iz studia v Areni Berlin, kjer so jo sicer nameravali izpeljati v živo. V studiu bodo nekateri podeljevalci nagrad za različne kategorije, nekateri pa se bodo pridružili virtualno. Nominiranci in zmagovalci pa se bodo po napovedih pridružili v različnih digitalnih formatih in v živo na spletu.