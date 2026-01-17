V Berlinu bodo podelili 38. evropske filmske nagrade

Celovečerni prvenec režiserke Urške Djukić Kaj ti je deklica je nominiran v kategoriji Evropsko odkritje (European Discovery) za nagrado Prix Fipresci. V kategoriji Evropski film sta nominirana slovenska manjšinska koprodukcija hrvaškega režiserja Igorja Bezinovića Fiume o Morte! in Zgodbe iz čarobnega vrta v režiji Leona Vidmarja, Davida Sukupa, Patrika Pašša in Jean-Clauda Rozeca, ki sta nominirana tudi za najboljši dokumentarni oziroma animirani film.

Film Kaj ti je deklica FOTO: Spok Films

V kategoriji celovečernih igranih filmov pa so letos nominirani Bila je samo nesreča v režiji Džafarja Panahija, Sirat, ki ga je režiral Oliver Laxe, Zvok padanja, ki ga je režirala Mascha Schilinski, Glas Hind Radžab, ki ga je režirala Kaouther Ben Hania in Sentimentalna vrednost v režiji Joachima Trierja, za vlogo v katerem je švedski igralec Stellan Skarsgård pred dnevi prejel zlatega globusa.

Za režijo je poleg Panahija, Trierja, Laxeja in Masche Schilinski nominiran Yorgos Lanthimos za film Bugonija. Za scenarij so nominirani Panahi, Paolo Sorrentino za film Milost, Eskil Vogt in Trier za Sentimentalno vrednost, Santiago Fillol in Laxe za Sirat ter Mascha Schilinski in Louise Peter za Zvok padanja.

Fiume o morte! FOTO: SFC