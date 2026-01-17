Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Film/TV

V Berlinu bodo podelili 38. evropske filmske nagrade

Ljubljana, 17. 01. 2026 14.25 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
E.K. STA
38. evropske filmske nagrade

V Berlinu bodo podelili 38. evropske filmske nagrade. Zanje se poteguje 88 nominirancev v 22 kategorijah. Med nominiranci so trije slovenski filmi, kar je prvič v zgodovini slovenskega filma.

Celovečerni prvenec režiserke Urške Djukić Kaj ti je deklica je nominiran v kategoriji Evropsko odkritje (European Discovery) za nagrado Prix Fipresci. V kategoriji Evropski film sta nominirana slovenska manjšinska koprodukcija hrvaškega režiserja Igorja Bezinovića Fiume o Morte! in Zgodbe iz čarobnega vrta v režiji Leona Vidmarja, Davida Sukupa, Patrika Pašša in Jean-Clauda Rozeca, ki sta nominirana tudi za najboljši dokumentarni oziroma animirani film.

Film Kaj ti je deklica
Film Kaj ti je deklica
FOTO: Spok Films

V kategoriji celovečernih igranih filmov pa so letos nominirani Bila je samo nesreča v režiji Džafarja Panahija, Sirat, ki ga je režiral Oliver Laxe, Zvok padanja, ki ga je režirala Mascha Schilinski, Glas Hind Radžab, ki ga je režirala Kaouther Ben Hania in Sentimentalna vrednost v režiji Joachima Trierja, za vlogo v katerem je švedski igralec Stellan Skarsgård pred dnevi prejel zlatega globusa.

Preberi še Skarsgård po prejemu zlatega globusa: Mislil sem, da sem prestar

Za režijo je poleg Panahija, Trierja, Laxeja in Masche Schilinski nominiran Yorgos Lanthimos za film Bugonija. Za scenarij so nominirani Panahi, Paolo Sorrentino za film Milost, Eskil Vogt in Trier za Sentimentalno vrednost, Santiago Fillol in Laxe za Sirat ter Mascha Schilinski in Louise Peter za Zvok padanja.

Fiume o morte!
Fiume o morte!
FOTO: SFC

Lani je na podelitvi evropskih filmskih nagrad slavil film Emilia Perez režiserja Jacquesa Audiarda, ki je tudi prejel nagrado za najboljšega evropskega režiserja in scenarista.

film evropske filmske nagrade Kaj ti je deklica Zgodbe iz čarobnega vrta filmske nagrade

Je bila Jennifer Lopez nesramna do fotografa?

  • katalog
  • kamin
  • kamera
  • rastlinjak
  • kopalnica
  • generator
  • verige
  • vijačnik
  • omare
  • regal
  • radiator
  • sesalnik
  • dereze
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Kako mati in oče pomagata otroku pri obvladovanju čustev
5 zimskih pravil Skandinavcev za srečne otroke
5 zimskih pravil Skandinavcev za srečne otroke
Veste, kaj je pravilo 7-7-7?
Veste, kaj je pravilo 7-7-7?
Umrla domnevna hči Freddieja Mercuryja
Umrla domnevna hči Freddieja Mercuryja
zadovoljna
Portal
Slovenka v finalu izbora za Evrovizijo 2026
Obudite strast: Je načrtovana intimnost res sovražnik romantike?
Obudite strast: Je načrtovana intimnost res sovražnik romantike?
Dnevni horoskop: Ovni bodo spontani, device čaka kaos
Dnevni horoskop: Ovni bodo spontani, device čaka kaos
Od pistacijeve do olivno zelene: hit barva začetka leta
Od pistacijeve do olivno zelene: hit barva začetka leta
vizita
Portal
Zaradi tega se lahko še bolj zredite
Zgodnja demenca pri 24 letih: redka in pretresljiva zgodba
Zgodnja demenca pri 24 letih: redka in pretresljiva zgodba
Odkrili ključni protein za obnovo sklepnega hrustanca
Odkrili ključni protein za obnovo sklepnega hrustanca
Zimska telesna aktivnost: kako zmanjšati tveganje za poškodbe
Zimska telesna aktivnost: kako zmanjšati tveganje za poškodbe
cekin
Portal
Presenečenje pri Affleckovih: 13-letnik bi stavil, kaj pravi oče Ben?
Gotovina izginja iz Nemčije? Preverite, kaj to pomeni
Gotovina izginja iz Nemčije? Preverite, kaj to pomeni
Prepoznajte svojega šefa in se izognite stresu
Prepoznajte svojega šefa in se izognite stresu
Hrvat z novo taktiko osvojil skoraj 360.000 evrov na Eurojackpotu!
Hrvat z novo taktiko osvojil skoraj 360.000 evrov na Eurojackpotu!
moskisvet
Portal
V obleki brez modrčka: vse oči so bile uprte vanjo
Ključ do uspeha: preverjena metoda za doseganje ciljev
Ključ do uspeha: preverjena metoda za doseganje ciljev
Bi živeli na grškem otoku? Plačajo vam 18.000 evrov
Bi živeli na grškem otoku? Plačajo vam 18.000 evrov
Je to nova kraljica romantičnih komedij?
Je to nova kraljica romantičnih komedij?
dominvrt
Portal
Sobne rastline pozimi: zakaj jim januar povzroča največ težav?
Kako naučiti psa, da vas na povodcu ne bo vlekel
Kako naučiti psa, da vas na povodcu ne bo vlekel
S tem pozimi nikoli ne hranite ptičkov
S tem pozimi nikoli ne hranite ptičkov
To je kuhinja Luke Modrića
To je kuhinja Luke Modrića
okusno
Portal
Domača goveja enolončnica, ki pogreje in nasiti
Sladek vikend brez stresa: 5 preprostih sladic, ki vedno uspejo
Sladek vikend brez stresa: 5 preprostih sladic, ki vedno uspejo
Sladica, ki jo je nemogoče nehati jesti
Sladica, ki jo je nemogoče nehati jesti
Tako boste pripravili noro dobre njoke
Tako boste pripravili noro dobre njoke
voyo
Portal
Čao Bela
Ljubezenski trikotnik
Ljubezenski trikotnik
Čas smrti
Čas smrti
Jutranja ptica
Jutranja ptica
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1450