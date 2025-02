V Berlinu se začenja 75. Berlinale

Za zlatega in srebrnega medveda se letos poteguje 19 filmov s produkcijo iz 26 držav. 17 filmov bo imelo na Berlinalu svetovno premiero, devet filmskih ustvarjalcev pa je svoje filme v Berlinu predstavilo že v preteklosti. Pod osem filmov v glavnem tekmovalnem programu se podpisujejo režiserke ali sorežiserke.

Na 75. Berlinalu se letos predstavlja tudi pet filmov s slovensko udeležbo; štirje so uvrščeni v tekmovalne programe. Novi uradni tekmovalni program Perspektive bo v petek odprl celovečerni igrani prvenec scenaristke in režiserke Urške Djukić Kaj ti je, deklica? (Little Trouble Girls), ki bo imel na Berlinalu tudi svetovno premiero.