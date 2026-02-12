V Berlinu začetek 76. mednarodnega filmskega festivala

V glavnem tekmovalnem programu so med drugim ameriško-madžarski film At the Sea Kornela Mundrucza , nemški Etwas ganz Besonderes Eve Trobisch , nemško-francosko-turška koprodukcija Gelbe Briefe Ilkerja Cataka , avstrijsko-nemška zgodovinska drama Rose Markusa Schleinzerja in The Loneliest Man in Town , kjer se pod režijo podpisujeta Tizza Covi in Rainer Frimmel .

V tekmi za zlatega in srebrne medvede so med drugim še britansko-ameriška Queen at Sea Lancea Hammerja, koprodukcija Turčije, Francije, Nizozemske, Grčije, Švedske in Savdske Arabije Kurtulus, kjer se pod režijo podpisuje Emin Alper, avstralski Wolfram, ki ga je režiral Warwick Thornton, ter film Rosebush Pruning brazilskega režiserja Karima Ainouza, ki je koprodukcija Italije, Nemčije, Španije in Združenega kraljestva.

Kot že lani so tudi letos na festivalu dobro zastopane režiserke. Med filmi v glavnem tekmovalnem programu so kar devet od 22 režirale ženske, kar je večji delež kot na festivalih v Cannesu ali Benetkah. Direktorica festivala Tricia Tuttle je ob tem povedala: "Zame je spodbudno, da je toliko filmskih ustvarjalk, ki so ustvarile že drugo ali tretje močno delo."

Na čelu mednarodne žirije je nemški režiser Wim Wenders. Člani žirije so še nepalski filmar Min Bahadur Bham, južnokorejska igralka Bae Doona, indijski režiser in producent Shivendra Singh Dungarpur, ameriški scenarist, režiser in producent Reinaldo Marcus Green, v Los Angelesu delujoča japonska režiserka, scenaristka in producentka HIKARI ter poljska producentka Ewa Puszczynska.