V BiH konec meseca četrti podvodni filmski festival

Neumski podvodni filmski festival izpostavlja pomen ohranjanja morij, jezer in rek, posebej močan odziv nanj pa organizatorji beležijo v Franciji, od koder so letos prejeli več kot 70 prijav za umetniško-podvodne filme. Po ogledu prijav je žirija v uradni izbor uvrstila 18 filmov iz različnih držav, ki se bodo potegovali za eno od nagrad, med drugim za glavno nagrado grand prix.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Po besedah ustanovitelja Iva Mikulića bo festival gostil domače in tuje avtorje, ki jih bodo udeleženci lahko srečali in navezali stik tudi z drugimi navdušenci nad podvodnimi filmi. Posebna gostja bo tokrat italijanska filmska umetnica, inštruktorica podvodnega plesa in koreografije Marisa Checcetti.

Na festivalu bo 24. avgusta potekala tudi ekološko-izobraževalna delavnica, s katero želijo prispevati k znanju in varnosti ustvarjalcev podvodnih filmov, navaja sporočilo za javnost.