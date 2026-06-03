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V Bollywoodu vre: bo za snemanja uveden osemurni delovnik?

Mumbai, 03. 06. 2026 17.42 pred 1 uro 3 min branja 0

Avtor:
K.Z. STA
Bollywood

V Bollywoodu se krešejo mnenja glede dosedanje trdno uveljavljene kulture izčrpavajočih delovnih urnikov, saj številni ne podpirajo pozivov za omejitev posameznega snemalnega dne na osem ur.

Razprava je dosegla vrhunec, ko se je izvedelo, da naj bi vodilna indijska igralka Deepika Padukone domnevno lani izstopila iz velikega projekta, ker si je po rojstvu otroka želela krajši delovni čas, vprašanje usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja pa je nenadoma postalo osrednja tema v indijski filmski industriji.

Deepika Padukone
Deepika Padukone
FOTO: Profimedia

Bollywood je že dolgo znan po izčrpavajočih dnevnih delovnih urnikih, pri katerih se delovni dan pogosto razteza od 12 do 18 ur, včasih med intenzivnimi snemanji traja celo več kot dan. A tisto, kar je bilo nekoč sprejeto kot norma, je zdaj postavljeno pod vprašaj, saj se pojavljajo vse glasnejši pozivi k humanim delovnim pogojem in omejitvi delovnih ur v posameznem dnevu.

Zagovorniki sprememb so prepričani, da sedanji sistem pomeni nesorazmerno obremenitev za ženske, ki jih zaradi tega pogosto označijo za vsiljive ali težavne, kar na drugi strani redko velja za moške zvezdnike. Številni igralci, med njimi Suniel Shetty, Kajol in Ram Kapoor, so podprli prizadevanja za vzpostavitev bolj zdravih meja med delom in zasebnim življenjem. Prepričani so, da bi morali imeti uveljavljeni igralci možnost določiti omejitve delovnega časa.

Suniel Shetty
Suniel Shetty
FOTO: Profimedia

"Ko enkrat dosežeš uspeh v zabavni industriji, takrat, si v položaju, da lahko sam odločaš, koliko ur želiš delati," je Kapoor povedal za AFP in s tem potrdil, da je pogajalska moč v tej industriji še vedno povezana s statusom.

Filmski ustvarjalec Shekhar Kapur pa je kritiziral to, kar je sam poimenoval hierarhija, ki daje prednost vrhunskim igralcem pred tehničnim osebjem, in dejal, da bi moralo ravnovesje med delom in zasebnim življenjem veljati za vse na snemalnem prizorišču. "Vsakdo bi moral imeti pravico, da sam določi, koliko ur želi delati," je povedal za AFP.

Na drugi strani pa številni opozarjajo, da je zaradi spremenljive narave filmskega ustvarjanja na snemanjih z ogromnimi proračuni nerealno strogo uveljavljanje osemurnega delovnika. "To ni kot delo v podjetju," je povedal igralec Ali Fazal in opozoril na različne zahteve projektov, zlasti pri produkcijah z veliko akcijskimi prizori ali tehnično zahtevnih produkcijah.

Chitrangda Singh
Chitrangda Singh
FOTO: Profimedia

Igralka Chitrangda Singh ga je podprla in navedla več spremenljivk, kot so vremenske motnje ali okvare opreme, ki lahko ogrozijo natančno načrtovane urnike. "Snemanje filmov poganjajo tudi poslovne realnosti," je dodala.

V samem Bollywoodu ob tem izpostavljajo visoke stroške velikih produkcij, kjer lahko snemalni dan stane več kot 26.000 ameriških dolarjev (okoli 22.300 evrov), kar ustvarja pritisk za čim večji izkoristek snemalnega dne. Kritiki na drugi strani trdijo, da takšne razlage pogosto prikrivajo slabo načrtovanje in sistemske neučinkovitosti, pri čemer se breme dolgih delovnih ur prenese na igralce in ekipo.

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