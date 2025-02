V Bologni retrospektiva pokojnega Lyncha in razstava njegovih fotografij.

V Bologni se bo v mesecu februarju odvila retrospektiva pokojnega Davida Lyncha in razstava njegovih fotografij. Fotografije, ki bodo na ogled, so bile posnete med letoma 1986 in 2000 v industrijskih območjih Berlina, Lodža in New Jerseyja ter pričajo o Lynchevem navdušenju nad tovarnami in stroji.