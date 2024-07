V Brežicah konec avgusta prvi Festival evropskega filma Brežice

Konec avgusta se bo v Brežicah odvil prvi Festival evropskega filma Brežice, na katerem si bo mogoče ogledati kar 10 filmov iz največjih svetovnih filmskih festivalov. "To je žlahtni izbor filmov iz festivalov, kot so festival v Cannesu, Benetkah in Berlinu," je na novinarski konferenci povedal Aleš Pavlin in dodal: "Filmski festival Brežice lahko v prihodnjih petih, šestih letih postane eden najpomembnejših festivalov v tej regiji."

Program festivala, ki bo potekal od srede do sobote, je izjemno pester. Filme si bo mogoče ogledati na grajskem dvorišču in v dvorani pod Viteško dvorano na brežiškem gradu. Med drugim bodo na ogled projekcije, kot so Svetlejša prihodnost (Il sol dell'avvenire), Srečno naključje (Coup de chance), Nič kalorij (Club Zero), Varuhi formule (Čuvari formule), Detektiv Tabo in primer nosoroga (Thabo and the Rhino Case), Drugo dejanje (Le deuxième acte) in Stari hrast (The Old Oak), pa tudi slovenski film Gepack.