V Budimpešti Dnevi slovenskega filma

Kaj ti je deklica z intimno in univerzalno pripovedjo odpira vprašanja telesnosti, identitete in dekliškega odraščanja. V glavnih vlogah nastopajo Jara Sofija Ostan, Mina Švajger, Saša Tabaković, Nataša Burger, Saša Pavček in drugi. Producenta sta Jožko Rutar in Miha Černec, kot slovensko-srbsko-italijansko-hrvaška koprodukcija.
Dan kasneje bo na sporedu mladinski film Igrišča ne damo! režiserja Klemena Dvornika, po scenariju Dore Šustić, zasnovanem na konceptu Barbare Daljavec. Gre za akcijsko pustolovščino dvanajstletnih skejterjev, ki se borijo za svoje igrišče. V filmu nastopajo mladi igralci Kaja Zabret, Kaja Šuštar, Niko Lemark, Youri Friderich, David Trontelj, Mark Jacob Cavazza ter uveljavljeni igralci Marko Mandić, Gregor Zorc, Saša Pavček, Alenka Kraigher in drugi.
Na zaključni večer bo prikazana črna komedija To je rop! režiserja in koscenarista Gregorja Andolška. Film spremlja poklicnega čarovnika, ki si med nastopom zlomi roko, a mu zavarovalnica zaradi birokratske napake zavrne izplačilo. Ogorčen se skupaj z agentom in drugimi zaplete v absurdno akcijo, ki pripelje do ugrabitve direktorja zavarovalnice. V igralski zasedbi so Stane Tomazin, Gregor Čušin, Uroš Smolej in Tijana Zinajić.
Pri organizaciji Dnevov slovenskega filma v Budimpešti sodelujejo SFC, Budapest Film in slovensko veleposlaništvo na Madžarskem. Vsi filmi so nastali s finančno podporo SFC in bodo na projekcijah podnaslovljeni v madžarščino.
