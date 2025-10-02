V Budimpešti Dnevi slovenskega filma

Kaj ti je deklica z intimno in univerzalno pripovedjo odpira vprašanja telesnosti, identitete in dekliškega odraščanja. V glavnih vlogah nastopajo Jara Sofija Ostan , Mina Švajger , Saša Tabaković , Nataša Burger , Saša Pavček in drugi. Producenta sta Jožko Rutar in Miha Černec , kot slovensko-srbsko-italijansko-hrvaška koprodukcija.

Dan kasneje bo na sporedu mladinski film Igrišča ne damo! režiserja Klemena Dvornika , po scenariju Dore Šustić , zasnovanem na konceptu Barbare Daljavec . Gre za akcijsko pustolovščino dvanajstletnih skejterjev, ki se borijo za svoje igrišče. V filmu nastopajo mladi igralci Kaja Zabret , Kaja Šuštar , Niko Lemark , Youri Friderich , David Trontelj , Mark Jacob Cavazza ter uveljavljeni igralci Marko Mandić , Gregor Zorc , Saša Pavček , Alenka Kraigher in drugi.

Na zaključni večer bo prikazana črna komedija To je rop! režiserja in koscenarista Gregorja Andolška. Film spremlja poklicnega čarovnika, ki si med nastopom zlomi roko, a mu zavarovalnica zaradi birokratske napake zavrne izplačilo. Ogorčen se skupaj z agentom in drugimi zaplete v absurdno akcijo, ki pripelje do ugrabitve direktorja zavarovalnice. V igralski zasedbi so Stane Tomazin, Gregor Čušin, Uroš Smolej in Tijana Zinajić.

Pri organizaciji Dnevov slovenskega filma v Budimpešti sodelujejo SFC, Budapest Film in slovensko veleposlaništvo na Madžarskem. Vsi filmi so nastali s finančno podporo SFC in bodo na projekcijah podnaslovljeni v madžarščino.