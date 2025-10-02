Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasba Film/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Film/TV

V Budimpešti Dnevi slovenskega filma

Budimpešta, 02. 10. 2025 19.27 | Posodobljeno pred 12 dnevi

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
STA , E.M.
Komentarji
0

V budimpeškem kinu Toldi se začenjajo tridnevni deveti Dnevi slovenskega filma, v okviru katerih bodo na ogled trije novejši slovenski filmi. Dneve bo odprla projekcija slovenskega kandidata za oskarja za najboljši mednarodni celovečerni igrani film Kaj ti je deklica režiserke in koscenaristke Urške Djukić. Projekciji bo sledil pogovor s producentom filma Jožkom Rutarjem.

Kaj ti je deklica z intimno in univerzalno pripovedjo odpira vprašanja telesnosti, identitete in dekliškega odraščanja. V glavnih vlogah nastopajo Jara Sofija Ostan, Mina Švajger, Saša Tabaković, Nataša Burger, Saša Pavček in drugi. Producenta sta Jožko Rutar in Miha Černec, kot slovensko-srbsko-italijansko-hrvaška koprodukcija.

Film Kaj ti je deklica
Film Kaj ti je deklica FOTO: Spok Films

Dan kasneje bo na sporedu mladinski film Igrišča ne damo! režiserja Klemena Dvornika, po scenariju Dore Šustić, zasnovanem na konceptu Barbare Daljavec. Gre za akcijsko pustolovščino dvanajstletnih skejterjev, ki se borijo za svoje igrišče. V filmu nastopajo mladi igralci Kaja Zabret, Kaja Šuštar, Niko Lemark, Youri Friderich, David Trontelj, Mark Jacob Cavazza ter uveljavljeni igralci Marko Mandić, Gregor Zorc, Saša Pavček, Alenka Kraigher in drugi. 

Igrišča ne damo!
Igrišča ne damo! FOTO: Urša Premik

Na zaključni večer bo prikazana črna komedija To je rop! režiserja in koscenarista Gregorja Andolška. Film spremlja poklicnega čarovnika, ki si med nastopom zlomi roko, a mu zavarovalnica zaradi birokratske napake zavrne izplačilo. Ogorčen se skupaj z agentom in drugimi zaplete v absurdno akcijo, ki pripelje do ugrabitve direktorja zavarovalnice. V igralski zasedbi so Stane Tomazin, Gregor Čušin, Uroš Smolej in Tijana Zinajić

Pri organizaciji Dnevov slovenskega filma v Budimpešti sodelujejo SFC, Budapest Film in slovensko veleposlaništvo na Madžarskem. Vsi filmi so nastali s finančno podporo SFC in bodo na projekcijah podnaslovljeni v madžarščino.

Kaj ti je deklica Igrišča ne damo To je rop budimpešta film
SORODNI ČLANKI

Film Kaj ti je deklica Urške Djukić kandidat za nominacijo za mednarodnega oskarja

Filma Belo se pere na devetdeset in Kaj ti je deklica dobitnika novih nagrad

Filma dveh slovenskih režiserk v britanskih in francoskih kinematografih

Filmu Igrišča ne damo! podeljena prva zlata rola

Film Igrišča ne damo! nagrajen tudi na festivalu v Grčiji

Film Igrišča ne damo! tudi na mednarodnem filmskem festivalu v Nemčiji

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1305