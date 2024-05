V Cannesu bodo razglasili letošnje filmske nagrajence

Med filmi v glavnem tekmovalnem programu so med drugim še epski Megalopolis Francisa Forda Coppole, biografski film o Donaldu Trumpu The Apprentice režiserja Alija Abasija, Kinds of Kindness Yorgosa Lanthimosa z Emmo Stone v glavni vlogi ter The Seed of the Sacred Fig iranskega režiserja Mohammada Rasulofa. Slednjega so v Teheranu obsodili na večletno zaporno kazen in bičanje, a je skrivaj zapustil domovino, da se je lahko udeležil festivala.

Lani je zlato palmo prejel film Anatomija padca režiserke Justine Triet.