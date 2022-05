V Cannesu dokumentarni film o nemški igralki Romy Schneider

Romy, femme libre (Romy, svobodna ženska) je naslov dokumentarnega filma. Ta prikazuje pogumno, odločno in svobodno žensko, ki je bila neodvisna tako zasebno kot umetniško v času, ko sta bila finančna in spolna avtonomija žensk še vedno predmet družbene razprave.

Igralkin portret filmskih ustvarjalk Lucie Caries in Clementine Deroudille je v nasprotju s tem, kakor so Romy Schneider pogosto prikazovali mediji takratnega časa kot krhko svetovno zvezdo in žrtev lastne usode. Bila je "prosti elektron", ženska, ki se ni bala vsega pustiti za seboj in začeti znova, je po poročanju nemške tiskovne agencije dpa pojasnila Clementine Deroudille.

Na vrhuncu svoje kariere je tako na primer leta 1958 zapustila Nemčijo, kjer je veljala za več kot le filmsko zvezdo, ter se odločila, da bo prvič odšla v Pariz, da bi sledila takrat še relativno neznanemu Alainu Delonu. Nemški tisk je v tem videl nekakšno izdajo njenega uspešnega filma Sissi. A sama si je že dolgo želela prekiniti s podobo habsburške cesarice Elizabete, ki jo je upodobila.

Romy Schneider je igrala v več kot 60 filmih in sodelovala z največjimi filmskimi imeni, kot so Luchino Visconti, Claude Sautet, Bertrand Tavernier in Costa-Gavras. Njen zadnji film je bil La Passante du Sans-Souci. Posnela ga je le leto dni po največji drami svojega življenja - poleti 1981 je med plezanjem ograje umrl njen 14-letni sin David.

Njena smrt 29. maja 1982, ko je bila stara 43 let, bo verjetno za vedno ostala skrivnost. Njen takratni partner, francoski filmski producent Laurent Petin, je zgodaj zjutraj našel igralko brez znakov življenja za njeno pisalno mizo. Uradni vzrok smrti je bilo srčno popuščanje. Poleg nje je ležalo nedokončano, lastnoročno napisano pismo.

Sprva so zakrožile govorice o samomoru, saj je bila Schneiderjeva znana, da je v velikih količinah uživala alkohol, uspavalne tablete in poživila. Obdukcije niso nikoli opravili. Filmarki Lucie Caries in Clementine Deroudille ne verjameta v teorijo o samomoru. Ob tem spomnita na frazo, ki jo je Romy Schneider izrekla v francoščini: La facilite m'emmerde (Vse preprosto me dolgočasi).