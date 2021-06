V Cannesu na ogled tudi slovenska koprodukcija Telesce

Kot so sporočili s Slovenskega filmskega centra (SFC), je pri filmu sodelovalo več slovenskih filmskih ustvarjalcev, med drugim 14-članska slovenska tehnična ekipa, na domačih tleh pa je bil v fazi razvoja projekta opravljen tudi del tehnične postprodukcije slike in predprodukcije ter del postprodukcije zvoka.

Film se dogaja v letu 1900 in je postavljen v Italijo, po režiserkinih besedah pa pripoveduje zgodbo o Agati, ki se upira ustaljenemu redu svojega časa in izziva zakone družbe v imenu nenapisanega zakona, ki je bolj skrivnosten in nedoumljiv – to je absolutna ljubezen.