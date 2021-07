V Cannesu otvorili 74. filmski festival

V Franciji je potekala otvoritvena slovesnost ob začetku prestižnega 74. filmskega festivala v Cannesu. Na prireditvi so premierno predvajali muzikal Annette, Jodie Foster pa podelili častno zlato palmo. Rdeča preproga je bila polna znanih igralcev in režiserjev, ki so pozirali v svojih glamuroznih opravah.

Začel se je znameniti filmski festival v Cannesu, zato je bila rdeča preproga na otvoritveni ceremoniji polna zvezdnikov in prestižnega glamurja. Po njej so se med drugimi sprehodili tudi Helen Mirren, Bella Hadid, Jodie Foster, Jessica Chastain in Bong Joon-ho. Letošnji festival se bo odvijal do 17. julija, poteka pa dva meseca kasneje kot sicer, saj so se organizatorji v začetku leta odločili, da bo zaradi pandemije covida-19 premaknjen. Podelitev je tako po lanskoletni odpovedi znova zacvetela. Na otvoritvi so premierno predvajali musical Annette, pri katerem se je pod režijo podpisal Leos Carax, v glavni vlogi pa igrata Adam Driver in Marion Cotillard. Žiriji 74. francoskega filmskega festivala bo kot prvi temnopolti režiser predsedoval Spike Lee, ki je v izstopajoči roza opravi poziral na rdeči preprogi. Na slovesnosti so ameriški igralki Jodie Foster podelili častno zlato palmo. Vodstvo festivala jo je nagradilo za njeno briljantno kariero, edinstveno osebnost in diskretno, a močno zavezanost pomembnim vprašanjem našega časa. Ob tej posebni priložnosti jo je na podelitvi spremljala žena Alexandra Hedison. icon-expand FOTO: AP icon-chevron-left icon-chevron-right