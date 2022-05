V Cannesu se začenja 75. filmski festival.

Tekmovalni del je na 21 filmov narasel po nekaterih dodatkih, v njem pa so tudi štirje režiserji, ki so že prejeli zlato palmo: Ruben Ostlund s filmom Triangle of Sadness, Hirokazu Koreeda s filmom Broker, brata Jean-Pierre in Luc Dardenne s filmom Tori and Lokita ter Cristian Mungiu s filmom R.M.N. Med slavnimi imeni sta v tekmovalnem delu kanadski mojster grozljivke David Cronenberg s filmom Crimes of the Future in ruski režiser Kiril Serebrenikov s filmom Tchaikovsky's Wife, pet filmov pa je delo režiserk.