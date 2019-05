Zlato palmo prejela črna južnokorejska komedija Parasite

Drugo najpomembnejšo nagrado žirije, grand prix, je prejel Atlantics, celovečerni prvenec francosko-senegalske režiserke Mati Diop, prve temnopolte režiserke, uvrščene v tekmovalni program Cannesa. Gre za film o migrantih z nadnaravno dimenzijo.

Za najboljša režiserja sta bila proglašena belgijska brata Jean-Pierre Dardenne in Luc Dardenne, ki sta ustvarila dramo The Young Ahmed o belgijskem muslimanskem najstniku Ahmedu, ki prevzame ekstremistično interpretacijo Korana in želi v imenu svoje religije ubiti učitelja.

Devetčlanska žirija pod vodstvom mehiškega režiserja Alejandra Gonzaleza Inarrituja je nagrado za najboljši scenarij prisodila francoskemu filmu Portrait of a Lady on Fire v režiji in po scenariju Celine Sciamma. Zgodba je postavljena na osamljen otok v Bretaniji konec 18. stoletja in spremlja ljubezensko zgodbo med slikarko Marianne in njeno portretiranko Heloise.