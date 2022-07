V čeških Karlovih Varih začetek mednarodnega filmskega festivala

Bo pa v sekciji kratkih filmov na ogled češko-slovensko-francoski film Poslednji dan patriarhata (Last Day of Patriarchy) Olma Omerzuja.

Člani letošnje žirije za kristalni globus so argentinski filmski producent Benjamin Domenech, nemški filmski ustvarjalec Jan-Ole Gerster, poljski filmski distributer in organizator festivalov Roman Gutek, v Peruju rojena filmska producentka Fiorella Moretti, ki živi in dela v Parizu, in danska filmska montažerka ter scenaristka Molly Malene Stensgaard.