V čevlje Jamesa Cordna stopa komičarka Taylor Tomlinson

29-letna ameriška komičarka Taylor Tomlinson stopa v čevlje britanskega voditelja Jamesa Cordna. Vodila bo namreč večerno pogovorno oddajo After Midnight (Po polnoči), ki bo na sporedu ameriške televizije CBS nadomestila oddajo The Late Late Show, ki jo je vodil Corden. Tomlinsonova je znana po svojih stand up predstavah, kot sta Look at You in Quarter-Life Crisis.

Novico o novi voditeljici večernih pogovornih oddaj je naznanil Stephen Colbert med svojo oddajo The Late Show, Tomlinsonova pa je nato na Instagramu objavila fotografijo s Colbertom in zapisala: "Dobila sem službo."